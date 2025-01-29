НАН кормит белорусов «автомобильными сказками» 2 29.01.2025, 15:16

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Новый прожект.

В НАН сказали, что через 10 лет белорусов пересадят на беспилотный транспорт.

Так, по словам замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Олега Елового, белорусская наука работает над созданием беспилотного транспорта.

«В данный момент речь идет о 2032-2035 годах», — отметил Еловой.

Отметим, долгое время НАН рассказывала о том, что у белорусов появится свой электрокар. Дату выпуска долгое время переносили. Сейчас проект находится в стадии «тестирования».

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