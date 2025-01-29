С 1 февраля возрастет налог за аренду квартир 1 29.01.2025, 15:39

Будут изменения и для тех, кто сдает гаражи.

С 1 февраля 2025 года в Беларуси увеличатся ставки подоходного налога с физических лиц за аренду квартир и гаражей. Это предусмотрено обновленным Налоговым кодексом, пишет Blizko.by.

В 2025 году ставки налогов вырастут на 1—3 рубля.

Налог за аренду квартиры в Минске составит 50 рублей за каждую жилую комнату, тогда как сейчас он равен 47 рублям.

В областных центрах ставка будет чуть ниже — 46 рублей, по сравнению с 44 рублями в этом году.

Налоги на аренду гаражей

Сумма налога будет зависеть от типа гаража и категории населенного пункта. В 2025 году размер налога будет колебаться от 6 до 21 рубля в месяц за гараж (сейчас — от 5 до 20 рублей).

Обязанность по выплате подоходного налога за аренду жилья несет собственник, который получает доход от сдачи, вне зависимости от наличия договора аренды с жильцами.

Если жилье арендуется не на полный месяц, налог рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых оно было сдано.

Предусмотрены различные льготы. Например, собственники, сдающие жилье молодым специалистам или работникам, могут быть освобождены от налога при наличии соответствующих документов.

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