Разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе
- 29.01.2025, 15:34
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Уничтожено четыре резервуара.
Украина нарастила свои возможности прицельно бить по важной инфраструктуре российских регионов. К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании.
Как отметили в военной разведке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе «Кристалл» в Саратовской области России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2.
Этот удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов, на тушение которых ушло несколько дней.
14 января по нефтебазе «Кристалл» был нанесен еще один удар, что привело к повторному возгоранию и нанесению дальнейшего ущерба инфраструктуре объекта.
Разведка показала спутниковый снимок нефтебазы, датированный 21 января, на котором, по оценкам, заметно 4 уничтоженных цистерны с ГСМ и 10 поврежденных резервуаров.
«Повторные удары указывают на возросшую способность Украины нацеливаться на российскую инфраструктуру», — отмечают в разведывательном ведомстве.
Напомним, нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области могли атаковать беспилотники «Чаклун-В», которые могут лететь до 700 километров с 20 килограммами взрывчатки.