Разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе 29.01.2025, 15:34

1,150

Уничтожено четыре резервуара.

Украина нарастила свои возможности прицельно бить по важной инфраструктуре российских регионов. К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании.

Как отметили в военной разведке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе «Кристалл» в Саратовской области России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2.

Этот удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов, на тушение которых ушло несколько дней.

14 января по нефтебазе «Кристалл» был нанесен еще один удар, что привело к повторному возгоранию и нанесению дальнейшего ущерба инфраструктуре объекта.

Разведка показала спутниковый снимок нефтебазы, датированный 21 января, на котором, по оценкам, заметно 4 уничтоженных цистерны с ГСМ и 10 поврежденных резервуаров.

«Повторные удары указывают на возросшую способность Украины нацеливаться на российскую инфраструктуру», — отмечают в разведывательном ведомстве.

Напомним, нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области могли атаковать беспилотники «Чаклун-В», которые могут лететь до 700 километров с 20 килограммами взрывчатки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com