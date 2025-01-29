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Разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе

  • 29.01.2025, 15:34
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Разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе

Уничтожено четыре резервуара.

Украина нарастила свои возможности прицельно бить по важной инфраструктуре российских регионов. К такому выводу пришли в Министерстве обороны Великобритании.

Как отметили в военной разведке, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе «Кристалл» в Саратовской области России, в 8 км от авиабазы Энгельс-2.

Этот удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов, на тушение которых ушло несколько дней.

14 января по нефтебазе «Кристалл» был нанесен еще один удар, что привело к повторному возгоранию и нанесению дальнейшего ущерба инфраструктуре объекта.

Разведка показала спутниковый снимок нефтебазы, датированный 21 января, на котором, по оценкам, заметно 4 уничтоженных цистерны с ГСМ и 10 поврежденных резервуаров.

«Повторные удары указывают на возросшую способность Украины нацеливаться на российскую инфраструктуру», — отмечают в разведывательном ведомстве.

Напомним, нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области могли атаковать беспилотники «Чаклун-В», которые могут лететь до 700 километров с 20 килограммами взрывчатки.

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