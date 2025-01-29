Эксперт раскрыл прогноз «адских санкций» против РФ 29.01.2025, 15:41

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Россию лишат «крови войны».

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал вопрос о том, может ли снижение цен на нефть создать трудности для РФ в финансировании войны против Украины.

«Да, абсолютно правильно. Нефть - это «кровь» войны для России», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт пояснил, что без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может.

«Это похоже на ситуацию во время Ирано-иракской войны, когда обе страны воевали восемь лет, пока не разрушили друг другу нефтегазовые индустрии», - отметил он.

Собеседник говорит, что в случае с Россией возможен подобный сценарий, но пока непонятно, произойдет ли так.

«Одно дело - заявления, а другое - имплементация этих планов. Ведь мы видели, как предыдущая администрация Байдена делала громкие заявления об «адских санкциях». Однако, к сожалению, их реализация не соответствовала обещаниям», - добавил Омельченко.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

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