В Беларусь идет похолодание
- 29.01.2025, 15:48
С 1 февраля.
В четверг, 30 января, ночью местами в Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью 0.. +6°С, максимальная днем +6..+12°С, сообщают синоптики.
31 января днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+9°С.
1 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+6°С.