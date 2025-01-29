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В Беларусь идет похолодание

  • 29.01.2025, 15:48
В Беларусь идет похолодание

С 1 февраля.

В четверг, 30 января, ночью местами в Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью 0.. +6°С, максимальная днем +6..+12°С, сообщают синоптики.

31 января днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+9°С.

1 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+6°С.

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