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ВСУ уничтожили ключевой всевысотный обнаружитель «Сырная терка

  • 29.01.2025, 15:57
ВСУ уничтожили ключевой всевысотный обнаружитель «Сырная терка

Снизили эффективность ПВО РФ.

27 января Силы обороны сообщили, что выявили и уничтожили вражескую РЛС «Всевысотный детектор 96Л6Е» — неотъемлемую часть систем ПВО С-300 и С-400. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Instagram.

«Выявление и уничтожение вражеской РЛС «Всевысотный детектор 96Л6Е», — говорилось в публикации.

Радар, который, как сообщается, находился в пути, поразили в ходе удара HIMARS. Эта установка обеспечивала поиск на большой высоте и средней дальности, отслеживая воздушные цели, такие как самолеты, вертолеты, БПЛА и ракеты, а также поддерживала приоритетность целей в операциях ПВО.

Уничтожение этого радара снижает возможности обнаружения и отслеживания систем С-300 и С-400, что потенциально влияет на операционную эффективность.

Возможности радара 96Л6Е

Радар 96Л6Е, в классификации НАТО «Сырная терка», обеспечивает обнаружение на большой высоте и средней дальности для С-300 и С-400.

Всевысотный обнаружитель 96Л6Е играет важную роль в поиске угроз на значительной высоте и средней дальности для систем С-300 и С-400. Он идентифицирует и отслеживает воздушные цели, такие как самолеты, вертолеты, БПЛА и ракеты. Предоставляет данные о скорости, высоте и направлении. Эти данные позволяют ракетным системам расставлять приоритеты и эффективно поражать цели. Радар также улучшает раннее предупреждение и ситуационную осведомленность в интегрированных операциях ПВО.

Радар был разработан концерном ПВО «Алмаз-Антей» и впервые представлен на авиасалоне МАКС в 2001 году, поступил в серийное производство в 2005-м, а на вооружение России в 2008 году.

Помимо российских войск, используется также экспортными клиентами, такими как Вьетнам, для поддержки модернизированных систем С-300.

дальность обнаружения 96Л6Е — от 5 до 300 км;

потолок высоты — 100 км;

одновременно отслеживает и классифицирует до 100 целей;

обновление информации происходит каждые 6 секунд для низковысотных целей и 12 секунд — для высотных целей;

время развертывания составляет 5 минут для одноблочной конфигурации и 30 минут для двухблочной конфигурации;

радар интегрируется с системами: С-300ПМУ, С-300ПМУ-1, С-300ПМУ-2 и С-400 и подключается к автоматизированным системам управления, таким как «Байкал-1Э», «Сенеж-М1Э» и «Основа-1Э»;

«Нацеливаясь на российские системы ПВО, Украина стремится снизить возможности России проводить воздушные атаки, тем самым уменьшая угрозы украинским силам и гражданским районам. Эти действия также направлены на создание оперативных возможностей для украинских воздушных и наземных сил», — говорится в публикации Army Recognition.

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