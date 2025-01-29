Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ 29.01.2025, 15:59

Алексей Протас

Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей.

Белорусский нападающий Алексей Протас отличился за «Вашингтон» шайбой в победном поединке с «Калгари» Егора Шаранговича (3:1), пишет «Трибуна».

Таким образом, Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ – он делит первое место с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.

Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей. В них он набрал 6 (3+3) баллов, и это личный рекорд нападающего по продолжительности серии.

Всего в сезоне на его счету 42 (21+21) очка в 50 матчах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com