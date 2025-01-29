Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ
- 29.01.2025, 15:59
Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей.
Белорусский нападающий Алексей Протас отличился за «Вашингтон» шайбой в победном поединке с «Калгари» Егора Шаранговича (3:1), пишет «Трибуна».
Таким образом, Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ – он делит первое место с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.
Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей. В них он набрал 6 (3+3) баллов, и это личный рекорд нападающего по продолжительности серии.
Всего в сезоне на его счету 42 (21+21) очка в 50 матчах.