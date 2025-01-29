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Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ

  • 29.01.2025, 15:59
Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ
Алексей Протас

Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей.

Белорусский нападающий Алексей Протас отличился за «Вашингтон» шайбой в победном поединке с «Калгари» Егора Шаранговича (3:1), пишет «Трибуна».

Таким образом, Протас с показателем полезности «+29» вышел в лидеры НХЛ – он делит первое место с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.

Белорус довел бомбардирскую серию в НХЛ до 5 матчей. В них он набрал 6 (3+3) баллов, и это личный рекорд нападающего по продолжительности серии.

Всего в сезоне на его счету 42 (21+21) очка в 50 матчах.

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