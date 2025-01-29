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У побережья Калифорнии засняли редкое «суперстадо» дельфинов

  • 29.01.2025, 16:14
  • 1,974
У побережья Калифорнии засняли редкое «суперстадо» дельфинов
иллюстративное фото

1500 млекопитающих.

В заливе Кармел произошло редкое явление, которое удалось запечатлеть на видео с помощью дрона. Более 1500 серых дельфинов собрались в огромное стадо у берегов Калифорнии. Это удивительное скопление морских млекопитающих заснял капитан Эван Бродски из организации Monterey Bay Whale Watch. Об этом сообщает The Guardian.

Серые дельфины (Grampus griseus) — крупные морские млекопитающие, достигающие длины до 4 метров и массы около 500 кг. Они отличаются массивным телом и характерными белыми шрамами, покрывающими их серую кожу. Эти шрамы появляются из-за частых столкновений с другими дельфинами и добычей. Животные предпочитают глубокие воды, питаясь в основном кальмарами. Они распространены в умеренных и тропических морях по всему миру, но редко образуют столь крупные группы, как та, что была замечена у берегов Калифорнии.

Морской биолог Колин Тэлти, принимавшая участие в экспедиции, рассказала, что дельфины активно взаимодействовали с судном и вели себя очень игриво. Некоторые особи использовали волны от лодки для ускорения.

«Они выпрыгивали из воды, хлопали хвостами, подплывали к лодке. Казалось, что они устроили настоящую вечеринку», — поделилась она.

Сначала команда посчитала, что перед ними несколько сотен животных, но после запуска дрона стало ясно, что число дельфинов превышает 1500.

«Я был поражен! Я все время повторял: «Посмотрите на мой экран! Посмотрите, сколько их!»» — вспомнил Эван Бродски.

Тэлти отметила, что один из самых запоминающихся моментов произошел, когда несколько дельфинов подплыли вплотную и внимательно посмотрели на нее. Команда ученых старалась не мешать дельфинам, при этом следя за тем, чтобы судно двигалось равномерно.

«Главное — не делать резких движений, чтобы не навредить животным», — подчеркнул Бродски.

По его словам, наблюдение за таким крупным скоплением дельфинов — невероятный опыт, который не перестает поражать даже опытных исследователей.

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