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Белорусы остаются без земли

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  • 29.01.2025, 16:29
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Белорусы остаются без земли
иллюстративное фото

За двадцать лет площадь землепользований граждан сократилась в два раза.

По состоянию на начало 2024 года в Беларуси насчитывалось 2,93 млн зарегистрированных землепользований граждан. Площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, владении и пользовании граждан, составляет 689,9 тыс. га земель. Тогда как 20 лет назад площадь частной земли была на 600 тыс. га больше, пишет «Белорусы и рынок».

Такие данные содержатся в Реестре земельных ресурсов Госкомимущества и опубликованы в последнем номере журнала «Вестник Института экономики НАН».

Наибольшая доля земель граждан находится в пожизненно наследуемом владении - 81%. В частной собственности – 10%, во временном пользовании – 4,4%, арендуемых земель – 4,6%.

Наибольшие сокращения площадей земель произошли в пожизненно наследуемом владении (-326,2 тыс. га) и во временном пользовании граждан (-272,2 тыс. га).

Наибольший удельный вес в общей площади земель граждан занимают участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома – 49%, для ведения подсобного хозяйства – 39%, для садоводства и дачного строительства – 6%.

При этом за период с 2005 года произошло значительное внутреннее перераспределение по видам земель: сельскохозяйственные земли сократились на 240 тыс. га, а земли под застройкой увеличились на 220 тыс. га.

Площадь земельных участков для подсобного хозяйства сократилась в наибольшей степени (в 2 раза) и составила 270 тыс. га. Это обусловлено сокращением численности сельского населения и, как следствие, уменьшением размеров участков при их переходе по наследству: если наследники, проживающие на селе, могут получить максимально 3 га, то горожане – только 0,15–0,25 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для садоводства и дачного строительства достигла в 1995 году своего исторического максимума (660,4 тыс. землепользователей и 53,4 тыс. га). После этого площади дачных кооперативов и садоводческих товариществ начали сокращаться - до 41 тыс. га.

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