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В российском Новосибирске случился отопительный коллапс

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  • 29.01.2025, 16:36
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В российском Новосибирске случился отопительный коллапс

Сотни домов без тепла в 13-градусный мороз.

В российском Новосибирске продолжаются массовые отключения отопления. 29 января из-за ремонта сетей без тепла осталось почти 350 зданий, следует из данных муниципального портала. Большая часть объектов расположена в Октябрьском (229) и Кировском районах (114). Почти все отключения — «плановые» (328). Сейчас в городе 13 градусов мороза, пишет The Moscow Times.

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщили, что ведут восстановительные работы сразу по нескольким адресам. На теплосети по улицам Богаткова, Кошурникова, Стофато ремонт закончится только ночью — в 3:00 30 января. По данным коммунальщиков, в контуре отключения находятся 96 зданий, в том числе 57 домов. Примерно тогда же обещают починить трубопровод по улице Немировича-Данченко, где тепла нет в 53 зданиях, включая 11 многоквартирных домов. Жителям улицы Зорге повезло больше — там работы завершат до окончания суток 29 января. В этом районе отключены 73 здания, в том числе 51 дом. Подачу тепла на фоне устранения дефектов теплосетей также перекрыли в Дзержинском, Заельцовском, Ленинском и Центральном районах. Там вернуть тепло обещают до 16:00.

Перебои с отоплением и горячей водой в Новосибирске стали систематическими. Накануне было отключено 67 зданий, в том числе 50 многоквартирных домов — преимущественно в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Неделю назад без тепла в связи с «профилактическими ремонтами» остались 315 зданий, в том числе 60 многоквартирных домов в Железнодорожном, Калининском и Дзержинском районах. За день до этого батареи остыли почти в сотне зданий города. Причина — необходимость устранения «дефекта» на трубопроводе. 14 января без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосетях остался 191 жилой дом в районе станции метро «Золотая Нива».

В этом году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за более чем 50 выявленных Ростехнадзором нарушений. В начале декабря мэрия обвинила НТСК (входит в СГК) в несоблюдении условий концессии по обновлению теплосетей. По данным властей, она потратила 680 млн рублей вместо 1,5 млрд на ремонт коммуникаций, а запланированные работы до сих пор не проведены в полном объеме. В СГК ранее отмечали, что причиной многочисленных аварий является износ труб.

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