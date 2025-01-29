Белорусы стали крупнейшей группой иностранных работников в Литве 29.01.2025, 17:14

Наибольший прирост наблюдается в финансовой и страховой деятельности.

По данным Службы занятости Литвы, число прибывших и трудоустроенных белорусов с 2022 года увеличилось до 46,6 тысяч человек, пишет Delfi.

Это крупнейшая иностранная группа работников в стране. На втором месте украинцы, количество которых в литовской экономике составляет немногим более 46 тыс.

По словам заместителя директора Службы занятости Гедре Синкявиче, с 2022 года количество белорусских работников в Литве увеличилось на 33,6 тыс. человек.

Отмечается, что больше всего белорусских граждан работает на предприятиях транспортно-логистической отрасли (33,1 тыс.) и в строительстве (5,6 тыс.).

Наибольший рост наблюдается в финансовой и страховой деятельности: на начало 2022-го там работало семь белорусов, сейчас — 114. Такая же тенденция в ИТ-отрасли — рост с 631 до 3,5 тыс.

В обрабатывающей промышленности работает почти в три раза больше граждан Беларуси, чем в 2022-м, — 1,3 тыс. человек; в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — в четыре раза (более 1 тыс.); в административной и сервисной деятельности — в восемь раз (541); в сфере услуг размещения и общепита — в семь раз (473).

Уточняется, что в Литве белорусы в основном занимают рабочие места средней квалификации (40,9 тыс.). Сейчас на таких позициях занято в полтора раза больше людей, чем по состоянию на 1 января 2022 года.

«Численность белорусов, занятых на высококвалифицированных рабочих местах, увеличилась более чем в пять раз — сейчас их 5,2 тыс., тогда как в 2022 году не достигала и тысячи (895)», — отметила Синкявиче.

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