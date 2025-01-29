Скованные одним штурмом Владимир Халип

29.01.2025, 17:17

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Владимир Халип

Промелькнул в сети нелепый и жуткий ролик.

Показалось даже, что это чья-то злая шутка. Не может такого быть. Дикость. Варварство. Или просто предел необузданной свирепости и неукротимого цинизма. Россия – многоликая и разнообразная страна. И тут не только голь на выдумки хитра. Иногда и начальство всех уровней и рангов может отколоть такой номер, что у всех прочих просто дыхание перехватит. А тем более на этой войне.

Вот ковыляет по бесснежному бездорожью какая-то армейская бронированная колымага, под завязку заполненная российской солдатней. Кто-то из них же и снимает все это, как умеет. На мобилу или что-то там еще. Наспех. Навскидку. Вот скрючился водитель, пытаясь справиться с управлением тяжеловесной коробки. Солдаты вплотную вдоль бортов. Тесно, военнослужащих под завязку. И неизвестно, что их ждет еще там, по курсу. А тем более, в воздухе, в вышине – даже звука не расслышишь, если зависнет внезапно беспилотник. Торопливая, скомканная получается панорамка. Но если присмотреться, тут схвачено все, что надо. Самая суть. Мотается по ухабам и воронкам неуклюжее транспортное средство. А те, кто внутри, все терпят и даже не пытаются устроиться как-то поудобней.

Повторяется панорама. И уже отчетливо видно, что эти солдаты просто прикованы друг к другу наручниками. И кто-то бросает злобную реплику: «Вот так отправляют нас на БЗ!» Так сокращенно именуется там боевое задание. Судя по всему, это выдвигается к линии соприкосновения очередная когорта штурмовиков. И это не новички. Ходили. Все знают. На собственной шкуре успели испытать, скольким из них при таком вот штурме повезет уцелеть, исполнив это самое БЗ.

А остальным – понятное дело. Энтузиазма, патриотизма и прочих прибамбасов казенного образца тут ни на грош. Ни у этих, скованных воедино. Ни у тех, кто их послал. Приказ есть приказ. Наивных нет. Времена – хуже некуда. И все знают, что делают. Вопреки здравому рассудку и отсутствию какого бы то ни было сомнения в том, чем закончится и это очередное БЗ.

А потому – наручники. Чтобы уходящие на очередной штурм даже не подумали смыться. На исходном рубеже казенное железо снимут. Там уже никому не увильнуть. Автомат в зубы и вперед, вперед! Может быть, кому-то повезет. А остальным – в двухсотые, в трехсотые. Так положено. Зато движуха. Видимость порыва и прорыва. Вождь знает и помнит всех поименно. Это он придумал для них такую маленькую победоносную войну. Блицкриг на долгие годы. Из такой войнушки нет выхода, даже если она закончится когда-то. Впрочем, особого рвения к ее окончанию он пока еще не проявлял. А чего суетиться? В бункере уютно и пока спокойно.

Идет к завершению уже третий год этой кромешной войны. И вроде бы появилась в последние дни какая-то призрачная надежда. Будто и с этой бедой человечество может справиться. И поставить точку в списке немыслимых потерь. Но это все с одной из сторон. А с другой – только старческое покашливание и невнятное бормотание без четких формулировок. И, похоже, что нет даже намерения что-то завершить. А зачем? Все тут идет своим чередом. Ритм четкий, налажен давно.

Ракеты летят в нужном направлении. Танки разворачиваются на указанном рубеже. А в стальной колымаге, которая уходит на боевое задание, хотя и снимают солдаты свою крамольную панораму, ничего особенного не случится. Достигнут намеченного рубежа. Разомнут затекшие руки. И попытаются выполнить поставленную задачу. И никакой иной вариант в этом случае не предусмотрен. Потому что все скованы одной цепью. И власть, и народ. Контракт есть контракт. И Трамп, который громче всех сегодня требует мира, все это знает не понаслышке.

Путин купил себе эту войну. Заплатил огромную цену. И продолжает щедро ее финансировать на перспективу. У него большие планы на этот счет. Так чего ему попусту суетиться. Договариваться с кем-то неизвестно о чем. Совершать неизбежные в таком случае ошибки. Неужели так трудно хотя бы проследить за его поведением в эти дни. Он же уверен в своей правоте. И даже к переговорам готов.

Но только на своих условиях. Они давно всем известны. Даже конституция на всякий случай под этот вариант переписана поспешно. Условия капитуляции оглашены неоднократно. Однако хотя бы какой-то мир был бы кстати. Переоценили возможности . Не по силам взяли старт. Получили по рогам. Очень нужна передышка. Восстановить дыхание. Пополнить запасы. Перевооружиться в тишине. А вот потом…

Но пока пейзаж все тот же. Ковыляет неуклюжая путинская колымага в сторону войны. Собранные воедино подданные не могут не знать, что их там ждет. Но другого им не дано. Сами сделали такой выбор. Поздно искать иной вариант, надеяться хотя бы на что-то. Водитель уже не находит дороги. Прет напролом.

Кто-то еще пытается докрутить до конца крамольную панораму. Она так красноречива и ошеломительна. Только все это пустое - пожаловаться некому. Полный мрак. Гибельная дорога. Ухабы. Буераки. Воронки. И вроде бы что-то зловещее уже зависло под низкими облаками. И надеяться больше не на что.

Все скованы одной цепью.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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