Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник
- 29.01.2025, 17:23
В его разработке приняли участие профессиональные серферы.
Lexus LX получил нестандартную модификацию Surf. Внедорожник презентовали во время соревнований по серфингу на Гавайях. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Название подсказывает, что новый Lexus LX Surf создан для любителей серфинга. Мало того, в его разработке приняли участие профессиональные серферы.
Для езды по песку на пляже Lexus LX Surf получил 33-дюймовые внедорожные шины. На крыше авто установили трубчатый багажник, а добраться до него можно по лестнице сзади. Кроме того, внедорожник отличается матовой синей окраской, белой крышей и черным декором.
Салон Lexus LX Surf отделали коричневой кожей. В багажнике установили крепления для перевозки доски для серфинга, а также выдвижную платформу с холодильником для напитков и ящиками для гидрокостюма или специального снаряжения.
Новый Lexus LX Surf оснащен стандартным 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 415 л.с. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.