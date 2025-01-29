Lexus презентовал оригинальный пляжный внедорожник 29.01.2025, 17:23

В его разработке приняли участие профессиональные серферы.

Lexus LX получил нестандартную модификацию Surf. Внедорожник презентовали во время соревнований по серфингу на Гавайях. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Название подсказывает, что новый Lexus LX Surf создан для любителей серфинга. Мало того, в его разработке приняли участие профессиональные серферы.

Для езды по песку на пляже Lexus LX Surf получил 33-дюймовые внедорожные шины. На крыше авто установили трубчатый багажник, а добраться до него можно по лестнице сзади. Кроме того, внедорожник отличается матовой синей окраской, белой крышей и черным декором.

Салон Lexus LX Surf отделали коричневой кожей. В багажнике установили крепления для перевозки доски для серфинга, а также выдвижную платформу с холодильником для напитков и ящиками для гидрокостюма или специального снаряжения.

Новый Lexus LX Surf оснащен стандартным 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 415 л.с. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

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