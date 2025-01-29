Эстония хочет ввести плату за проход по Балтийскому морю 2 29.01.2025, 17:27

Как ответ на провокации российского «теневого флота».

Судоходным компаниям, возможно, придется платить сбор за использование Балтийского моря, одного из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей, сообщает Reuters.

Из-за участившихся инцидентов с повреждениями судами силовых и коммуникационных кабелей, НАТО направит боевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники в Балтийское море. Также страны рассматривают и другие меры по защите кабелей, включая установку датчиков для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, или строительство кожухов или стен вокруг кабелей. Все это будет иметь свою цену, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он добавил, что независимо от того, будут ли платить за это страны Альянса или кабельные операторы, в конечном итоге расходы будут переложены на потребителей.

Другой вариант, по словам Певкура, — взимание налога с судов, проходящих через Балтийское море.

«Допустим, когда вы приезжаете в аэропорт, с вас взимается сбор за посадку, аэропортовый сбор, и он оплачивается в билете», — сказал он.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму, поскольку по сути это страховой сбор за повреждение кабелей».

Певкур добавил, что рассматриваются разные варианты, и странам придется найти общее решение.

Министр обороны также заявил, что официальные расследования продолжаются, однако серия инцидентов указывает на скоординированные действия кораблей, входящих в «теневой флот» России.

По данным Международного комитета по защите кабелей, в мире ежегодно повреждается около 150 подводных кабелей. Телекоммуникационные кабели, линии электропередач и газовые трубы на мелководье Балтийского моря считаются особенно уязвимыми из-за очень интенсивного движения: по некоторым оценкам, ежедневно по его поверхности проходит до 4000 судов.

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