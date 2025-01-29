БелАЗ «застрял» на одной из улиц Минска 29.01.2025, 17:40

Машину сопровождали инспекторы ГАИ.

В TikTok появилось сразу несколько роликов с огромным БелАЗом, который пытался проехать по улицам Минска. Огромную машину перегоняли с площадки у международного выставочного центра, где на днях закрылась выставка «Моя Беларусь» и в какой-то момент белорусский промышленный гигант буквально «застрял» на одной из узких для такой габаритной техники улочек города, пишет «Телеграф».

Как пояснили комментаторы под одним из роликов, БелАЗ не смог свободно проехать по улице Будславской в районе столичного микрорайона Новинки. Несмотря на то, что машину сопровождали инспекторы ГАИ, это не гарантировало свободный проезд БелАЗу — из-за припаркованных у обочины автомобилей карьерному самосвалу приходилось периодически останавливаться и ждать, пока водители отгонят свои машины.

Многих комментаторов зрелище огромного самосвала и крохотных на его фоне машин, из-за которых тот не мог проехать, повеселило и они выдвигали немало предложений в стиле «брать на таран», а не останавливаться перед легковушками, которые для такого гиганта, по мнению зрителей, будут как «камушки» на дороге.

«Когда у слона плохое зрение, это проблемы не его, а окружающих», — заметил один из таких советчиков.

Некоторые же комментаторы усмотрели в происходящем отличную практику, которую, по их мнению, стоило бы взять на вооружения Госавтоинспекции.

«Регулярно надо такой аппарат пускать по улицам. Может хоть задумаются о местах парковки — как госслужбы, так и водители», — предложил один из зрителей.

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