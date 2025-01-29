БелАЗ «застрял» на одной из улиц Минска
- 29.01.2025, 17:40
Машину сопровождали инспекторы ГАИ.
В TikTok появилось сразу несколько роликов с огромным БелАЗом, который пытался проехать по улицам Минска. Огромную машину перегоняли с площадки у международного выставочного центра, где на днях закрылась выставка «Моя Беларусь» и в какой-то момент белорусский промышленный гигант буквально «застрял» на одной из узких для такой габаритной техники улочек города, пишет «Телеграф».
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Как пояснили комментаторы под одним из роликов, БелАЗ не смог свободно проехать по улице Будславской в районе столичного микрорайона Новинки. Несмотря на то, что машину сопровождали инспекторы ГАИ, это не гарантировало свободный проезд БелАЗу — из-за припаркованных у обочины автомобилей карьерному самосвалу приходилось периодически останавливаться и ждать, пока водители отгонят свои машины.
Многих комментаторов зрелище огромного самосвала и крохотных на его фоне машин, из-за которых тот не мог проехать, повеселило и они выдвигали немало предложений в стиле «брать на таран», а не останавливаться перед легковушками, которые для такого гиганта, по мнению зрителей, будут как «камушки» на дороге.
«Когда у слона плохое зрение, это проблемы не его, а окружающих», — заметил один из таких советчиков.
@user6583401881909 ♬ оригинальный звук - user6583401881909
Некоторые же комментаторы усмотрели в происходящем отличную практику, которую, по их мнению, стоило бы взять на вооружения Госавтоинспекции.
«Регулярно надо такой аппарат пускать по улицам. Может хоть задумаются о местах парковки — как госслужбы, так и водители», — предложил один из зрителей.
@user6583401881909 ♬ оригинальный звук - user6583401881909