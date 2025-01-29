Сирия потребовала от России выдать Асада 1 29.01.2025, 17:42

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Башар Асад

Также повстанцы добиваются выдачи окружения беглого диктатора.

Сирийские власти потребовали у Москвы выдачи бывшего диктатора Башара Асада и его ближайших помощников, которые сбежали в Россию после захвата Дамаска повстанцами в декабре прошлого года. Об этом в ходе встречи с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым заявил фактический лидер Сирии Ахмед Шараа, пишет The Times Of Israel со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По данным собеседников издания, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать, действительно ли было выдвинуто такое требование. Также в Кремле заявляют, что продолжают налаживание диалога с новым руководством Сирии ради сохранения своих военных объектов в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим недалеко от портового города Латакия, потеря которых может нанести серьезный удар по военным возможностям России в регионе.

Информацию о требовании к России о выдаче Асада подтвердил также осведомленный о переговорах источник Reuters с сирийской стороны.

Российская делегация приезжала в Дамаск 28 января впервые после свержения власти Асада, который в начале декабре сбежал в Москву вместе с семьей.

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