«Я бы хотела так работать, вообще кайф» 29.01.2025, 17:50

Белоруска рассказала о ночной работе, о существовании которой вы могли даже не подозревать.

Белоруска отработала ночную смену в магазине одежды, расположенном в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk в столице. В TikTok она показала, какие задачи выполняла. В комментариях некоторые зрители написали, что такая работа может быть вредной для организма, да и платят за нее мало, пишет «Зеркало».

Готовиться к ночной смене белоруска начала в 18.15. При этом она делала все то же, что и человек, который собирается утром: приняла душ и привела себя в порядок, перекусила, в контейнер собрала продукты. После 20.00 девушка вышла из дома. По дороге она заскочила в магазин и купила там вкусняшки и трикотажные перчатки (они нужны были для работы). До Galleria Minsk блогерша добиралась на транспорте, дорога у нее заняла 50 минут. В 22.00 тиктокерша приступила к своей работе.

В магазине задача девушки была приводить в порядок стеллажи и витрины, аккуратно складывать вещи, которые днем разворошили посетители. Во время смены у нее было три десятиминутных перерыва: после полуночи, в 03.00 и около 07.00. В 08.00 сотрудница закончила работу и отправилась домой.

«Обычно мы успеваем все сделать утром до открытия, но порой приходится выходить в ночь. Была полная перестановка зала и выдача весенней коллекции», — объяснила авторка необходимость ночной смены.

Также она отметила, что покупателям «цены нет», если они не оставляют после себя вещи в примерочных и не вешают их по залу, а кладут на специальный стол при выходе. Тиктокерша написала, что работа по ночам в магазине одежды — это скорее исключение, чем правило. В такое время суток в торговом центре ей было совсем не страшно: оказывается, там полно сотрудников, некоторые из них проводили технические работы.

Некоторые зрители заинтересовались такой работой и уточняли у тиктокерши, сколько за нее платят. Но были люди, которые сообщали, что за этот труд много денег не получишь, к тому же он вредный, «здоровье убивается в хлам». Хотя часть комментаторов считали, что все это очень индивидуально и зависит от предпочтений конкретного человека.

Вот некоторые отзывы зрителей:

• «Я бы хотела так работать. Людей нет, никто не бесит, работаешь себе спокойно, и ни с кем говорить не надо. Вообще кайф».

• «Хорошо, если всегда живешь в таком режиме. Но это достаточно проблемно в нашем мире. Так как все равно многие социально-общественные вещи ты не сможешь сделать ночью».

• «Поверьте, ночная смена — это ад. Я один раз отработала и думала, что сдохну: сбился весь режим сна».

• «Три раза в ночь выходила и с каждым разом все хуже себя чувствовала».

• «Довольно сложная работа. В принципе 12 часов выдержать тяжело, а ночью организм жутко хочет спать, кофе или энергетики не спасают. В четыре утра уже будешь как тряпичная кукла, с желанием уснуть на полу».

• «Все индивидуально. Обожаю ночные смены, спать я больше хочу именно в дневные».

• «Я работал в ночь. Офигенно, начальства нет, и никто голову не „ест“».

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