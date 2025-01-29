Reuters: У российской нефтепереработки начались проблемы 29.01.2025, 17:57

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НПЗ работают на пределе.

Российские НПЗ наращивают переработку нефти, чтобы увеличить экспорт топлива. Новые санкции США, направленные против танкеров и трейдеров, значительно осложнили поставки сырой нефти, как сообщают проверенные источники издания Reuters (перевод — сайт Charter97.org):

— Россия пытается адаптироваться к западным санкциям, введенным в ответ на вторжение в Украину с 2022 года. Для этого она расширяет флот, переориентирует экспорт нефти с Европы на Азию и ищет новые рынки сбыта в Африке и Латинской Америке.

Новые санкции США, введенные в январе в отношении российской нефтяной отрасли, существенно увеличили стоимость и усложнили экспорт сырой нефти для основных покупателей в Азии — Индии и Китая.

Пожелавшие сохранить анонимность источники Reuters говорят, что объемы переработки нефти в России увеличились на 2 процента, или на 108 000 баррелей, достигнув 754 800 метрических тонн в день в период с 15 по 19 января по сравнению с первой неделей января:

— Более того, переработка нефти также возросла на 1,2 процента по сравнению со средним показателем за январь 2024 года. Благодаря потолку цен G7, у России больше возможностей для экспорта топлива, чем сырой нефти.

Москва может пользоваться услугами западных судоходных компаний, если продает нефть по цене ниже 60 долларов за баррель и дизельное топливо по цене ниже 100 долларов за баррель.

Потолок цены в 60 долларов за баррель ниже текущей цены на Urals, флагманской российской марки экспортной нефтяной смеси, которая составляет около 70 долларов.

Трейдеры говорят, что в настоящее время потолок цен, установленный на готовый продукт, в основном на дизельное топливо (цена которого составляет 100 долларов за баррель), все еще оставляет возможность для получения прибыли:

— В настоящее время российское дизельное топливо продается по цене около 75 долларов за баррель. Для перевозки топлива доступно больше судов, чем для сырой нефти.

Попытки России увеличить объемы переработки нефти сталкиваются с трудностями из-за атак украинских дронов и проблем в экономике, пишет Reuters:

— Ведущий российский производитель нефти, компания Роснефть, заявила, что может отказаться от планов по модернизации своих НПЗ.

Тем не менее, источники сообщают, что российские нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе мощностей. Они делают ставку на суда для экспорта топлива, после того как суда для перевозки сырой нефти попали под санкции.

«Мы должны максимально увеличить переработку нефти, чтобы эффективно использовать (санкционную) нефть», — говорит один из информаторов.

Примерно 180 танкеров оказались под санкциями, введенными администрацией президента Джо Байдена в начале января. Эти судна в основном использовались для перевозки российской нефти, и в меньшей степени топлива. Санкции вступили в силу еще перед инаугурацией нового президента США, Дональда Трампа.

В 2024 году эти танкеры перевозили около 1,5 миллиона баррелей сырой нефти в день и всего 200 000 баррелей в день нефтепродуктов, согласно анализу Morgan Stanley.

Санкции также были направлены против российских нефтяных компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».

По информации одного из источников, Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» на западе России повысил объем переработки нефти почти на 8% в период с 1 по 21 января по сравнению с 1 по 27 декабря.

Россия является одним из крупнейших в мире морских экспортеров дизельного топлива и мазута. Западные чиновники заявили, что они не стремятся полностью прекратить российский экспорт, но хотят сократить доходы, чтобы Москва прекратила войну в Украине.

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