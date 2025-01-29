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Белоруске пришлось доказывать, что она мать своей же дочки

  • 29.01.2025, 18:15
  • 1,826
Белоруске пришлось доказывать, что она мать своей же дочки

Как так вышло.

В управление Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области обратилась 93-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что в свидетельстве о рождении ее дочери допущена ошибка. А именно, неверно указана фамилия матери.

Из-за этой неточности могли возникнуть сложности с оформлением наследства.

В итоге была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила родство.

Каждый год ГКСЭ по Гродненской области делает около 160 экспертиз по установлению родства. Примерно 60% из них – по судебным делам. В остальных случаях люди самостоятельно обращаются для проведения ДНК-тестов.

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