Белоруске пришлось доказывать, что она мать своей же дочки
- 29.01.2025, 18:15
- 1,826
Как так вышло.
В управление Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области обратилась 93-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что в свидетельстве о рождении ее дочери допущена ошибка. А именно, неверно указана фамилия матери.
Из-за этой неточности могли возникнуть сложности с оформлением наследства.
В итоге была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила родство.
Каждый год ГКСЭ по Гродненской области делает около 160 экспертиз по установлению родства. Примерно 60% из них – по судебным делам. В остальных случаях люди самостоятельно обращаются для проведения ДНК-тестов.