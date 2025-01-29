Путин выдал свои планы 5 Игорь Эйдман

29.01.2025, 18:18

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Игорь Эйдман

Российскому недофюреру не нужны какие-то компромиссные соглашения с Украиной.

Путин не умеет играть в тонкие дипломатически игры и периодически выбалтывает свои «коварные планы». Вчера он опять проболтался:

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста».

Понятно, что пока не наступит мир, выборов в Украине не будет. Зеленский по закону должен до этого момента оставаться у власти. Значит Путин не собирается подписывать мирное соглашение не персонально с Зеленским, а вообще, в принципе. То есть он готов «выделить каких-то людей» (уже по тону видно, что просто статистов), которые имитировали бы переговоры. Но это будет заведомо безрезультатный процесс, неспособный остановить войну.

Для чего же российскому диктатору нужен этот политический театр?

1. Он имитирует готовность к переговорам, чтобы успокоить Трампа. Путину надо демонстрировать американцам договороспособность, чтобы они не возобновили помощь Украине и не усилили санкции против России.

2. Кремль хочет использовать переговорный процесс для дестабилизации и раскола украинского общества. Согласие Зеленского на переговоры даст повод украинским национал-патриотам обвинить его в предательстве. А сторонники уступок «ради мира» будут обвинять Зеленского в том, что именно его персона, неприемлемая для россиян, является препятствием для завершения войны. Путин хочет таким образом скинуть Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению.

Российскому недофюреру не нужны какие-то компромиссные соглашения с Украиной, ему необходима только её фактическая капитуляция. И он знает, что Зеленский её никогда не подпишет. Поэтому Путину необходимо любой ценой отстранить его от власти.

Игорь Эйдман, Telegram

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