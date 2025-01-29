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Украинский спецназ совершил налет на позиции оккупантов

  • 29.01.2025, 18:29
  • 1,062
Украинский спецназ совершил налет на позиции оккупантов

Бой на одном из самых горячих направлений попал на видео.

Операторы 3-го отдельного полка имени князя Святослава Храброго обнаружили и уничтожили российских окупантов, занявших блиндаж на прежней позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений фронта.

Видео атаки обнародовано на странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов «семтекса» - пластической взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита», - отметили в ССО.

Сообщается, что мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку, а после успешно проведённой операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь.

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