Украинский спецназ совершил налет на позиции оккупантов 29.01.2025, 18:29

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Бой на одном из самых горячих направлений попал на видео.

Операторы 3-го отдельного полка имени князя Святослава Храброго обнаружили и уничтожили российских окупантов, занявших блиндаж на прежней позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений фронта.

Видео атаки обнародовано на странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов «семтекса» - пластической взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита», - отметили в ССО.

Сообщается, что мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку, а после успешно проведённой операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь.

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