Как улучшить здоровье мозга: врач назвала продукт, который ест каждый день 2 29.01.2025, 18:31

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Он способствует притоку крови к мозгу и уменьшает воспаление.

Благодаря антиоксидантам и противовоспалительным свойствам оливковое масло является важным продуктом для здоровья мозга, поэтому его нужно ввести в свой рацион, считает врач-натуропат и исследователь функциональной медицины Согол Эш. Об этом она пишет на страницах Make it.

В подтверждение своих слов она приводит исследование Гарвардского университета 2024 года, в котором приняло участие 92 383 взрослых американцев. Оно показало, независимо от генетической предрасположенности и общей диеты участники, которые потребляли по крайней мере 7 граммов оливкового масла в день, имели на 28% меньший риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда не потреблял или редко употреблял этот продукт.

По словам врача, оливковое масло, которое она сама активно потребляет, богато мононенасыщенными жирами, роль которых для здоровья мозга хорошо подтверждена. Эти здоровые жиры, утверждает, способствуют притоку крови к мозгу и уменьшают воспаление.

Кроме того, оливковое масло содержит полифенолы, такие как олеокантал, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, которые могут повысить риск нейродегенеративных заболеваний, в частности деменции.

Эш назвала и другие преимущества оливкового масла.

Регулирование аппетита. Оливковое масло способствует сытости, благодаря чему может поддерживать здоровый вес, что является ключевым фактором в снижении риска деменции.

Улучшение здоровья кишечника. Это масло стимулирует выработку желчи, поддерживая жировой обмен и усвоение питательных веществ.

Гормональный баланс. Полезные жиры необходимы для производства и регулирования гормонов, которые влияют на настроение и память.

Повышение энергии. Оливковое масло обеспечивает устойчивую энергию для сосредоточенности без резкого повышения уровня сахара в крови.

Антиоксидантный щит. Богатое витамином Е и полифенолами, масло защищает клетки мозга от окислительного повреждения.

Здоровье кожи. Противовоспалительные свойства оливкового масла поддерживают восстановление кожи, косвенно способствуя здоровью мозга, уменьшая системное воспаление.

Также эксперт дала советы, как увеличить количество оливкового масла в своем рационе. При этом врач отметила, что сама так делает.

По ее словам, она ежедневно принимает одну-две столовые ложки высококачественного оливкового масла холодного первого отжима. Она это делает или утром, или во второй половине дня. Чтобы усилить вкус, добавляет лимонный сок или щепотку куркумы для дополнительного антиоксидантного эффекта.

Также масло можно добавить к салатам. Как рассказала Эш, в детстве она ежедневно ела нарезанные огурцы с оливковым маслом, свежим лимонным соком и щепоткой морской соли, «и это остается любимым».

Кроме того, врач рассказала, как можно приготовить вкусную заправку к салату. Для этого нужно смешать оливковое масло, свежий лимонный сок, дижонскую горчицу и немного меда.

Эш подчеркнула: хотя она рекомендует использовать оливковое масло в сыром виде, чтобы сохранить его деликатные полифенолы и максимизировать его свойства, стимулирующие мозг, но приготовление пищи на оливковом масле не уничтожит его полезных свойств. Однако она советует жарить при умеренных температурах. Для приготовления на более высоком огне эксперт предлагает использовать масло авокадо, которое имеет более высокую температуру дымления.

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