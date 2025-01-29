Лукашенко позорится с «Орешником» Александр Коваленко

29.01.2025, 18:49

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Александр Коваленко

Диктатор выдал низкопробный памфлет с серьезным выражением лица.

Лукашенко не на исключительном энтузиазме опять заговорил про «Орешник».

Этот пассаж не мог быть сделан исключительно по его инициативе. Cогласование ретранслируемых тезисов, касающихся России, для него уже стандартная процедура.

Напомню, что я неоднократно высказывался и комментировал вопрос наличия у Беларуси ядерного оружия и всегда отмечал, что возможности размещения, обслуживания и содержания такового на территории Беларуси на сегодняшний день — нет.

Если бы в Беларуси строился подобный комплекс, это уже было бы известно — осуществить незаметно возведение такого объекта просто невозможно. Но этого не произошло и более того, лукашенковская пропаганда ни разу так и не показала эти самые ядерные средства поражения, хотя с учетом имеющихся у Беларуси средств их доставки, внешне они всем прекрасно известны еще со времен СССР и не представляют собой некой военной тайны.

А теперь по «Орешнику».

Ни для кого не секрет, что «Орешник» для российской преступной власти стал как большой пиар-кампанией, так и тотальным провалом. Удар этой ракетой по Днепру по своему эффекту мало чем отличался от бомбардировки бомбами ОФАБ-250, поскольку именно такое удельное выделение энергии у болванок, летевших на город с заатмосферных высот. А некоторое время спустя стало понятно, что это не никакая новая и не имеющая аналогов в мире ракета, а расконсервированная РС-26 Рубеж.

Конечно, король многоходовок упорно старался со всех площадок уделять внимание этой вундерваффе, а российская пропаганда не умолкала сутками напролет, произнося во вселенную мантры во славу «Орешника». Но, как известно, через некоторое время вся шумиха сошла на нет. Очевидно, что до генераторов этого жутчайшего копиума дошло, что никто не испугался падающего раскаленного металла с бетоном, после бомбардировок украинских городов полуторатонными и трехтонными бомбами, а повторить, ввиду отсутствия серийного производства РС-26, — не получится. Если только у КНДР не выцыганить ракету типа KN-15.

А потому, чтобы уже Путин не позорился с очередным упоминанием «Орешника», это было поручено Лукашенко. Вот, вроде как в информационном пространстве снова вспомнили, цитируют, но автор сего бреда и уже пресытившегося кринжа не Владимир Владимирович, а Лукашенко, которому легко выдать очередной низкопробный памфлет с серьезным выражением лица.

Вот и результат — «Орешник» головного мозга снова у всех на устах.

Александр Коваленко, Telegram

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