Богатые россияне лишились больше половины самых дорогих яхт 29.01.2025, 18:57

Многие из них под арестом.

Флот российских богачей подвергся полному разгрому после введения санкций странами Запада. Из более чем 70 крупных яхт в лучшие времена к текущему моменту в их распоряжении осталось около трети, пишет The Moscow Times.

Большинство оставшихся яхт российских миллиардеров перебазировались в Арабские Эмираты. Там замечены стометровые лодки A motor yacht Андрея Мельниченко, Ocean Victory Виктора Рашникова, Quantum Blue Сергея Галицкого, Madam GU семьи Андрея Скоча, а также Pacific X (85 м) Леонида Михельсона. Также часть яхт были в Турции — в ней отметилась некогда самая большая в мире, 162-метровая Eclipse Романа Абрамовича, Predator Искандера Махмудова, Sea Rhapsody банкира Андрея Костина и Polaris девелопера Setl Group Максима Шубарева.

В Россию вернулась часть флотилии Путина, но не без потерь. Центр «Досье» сообщил, что у Владимира Путина было до девяти яхт. Самая крупная утрата — это 140-метровая Scheherazade (также ее относят к бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову), задержана в Италии. В распоряжении Путина остаются 82-метровая яхта «Грейсфул», 71-метровая «Виктория», 54-метровая яхта «Чайка», вспомогательное судно «Орион». Связанные с бывшим президентом Дмитрием Медведевым яхты тоже сумели вернуться в Россию из Европы. Среди них - лодки «Вселенная» (74 м) и «Фотинья» (32 м). На родину владельцев после начала войны приплыли лодки попавших под санкции бизнесменов — Clio Олега Дерипаски, Rahil Аркадия Ротенберга и огромная 142-метровая яхта Nord Алексея Мордашова.

Большая часть состоятельных россиян распродают яхты уже третий год. Чаще всего их скупают состоятельные американцы. За последние годы свои яхты продали больше десятка россиян. По данным профильных яхтенных порталов, в прошлом году от своей яхты избавился в прошлом крупный подрядчик «Газпрома» Зияд Манасир, он продал 90-метровую Dar (оценка $175 млн) американскому миллиардеру Роберту Фридланду из Ivanhoe Mines. В мае 2024 года яхту Come Together ($70 млн) продал основатель буровой компании «Евразия» Александр Джапаридзе. Судно приобрёл американский основатель Zynga и ранний инвестор в Twitter, Facebook, Slack Марк Пинкус.

Свой 65-метровый корабль Ragnar ($85 млн) продал летом 2023 года бывший сотрудник КГБ и экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский. Его новым владельцем стал американский миллиардер Рой Кэрролл, один из крупнейших землевладельцев в Северной Каролине. Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов перестал владеть 80-метровой Genesis (оценка — $80 млн), голландской верфью Heesen (перешла в голландский фонд) и элитным портом Marina Port Vell в Барселоне. Порт перешел в собственность инвесторов с Ближнего Востока, а лодка уплыла неизвестному владельцу в Дубай.

Около трети элитного флота россиян оказалась под арестом. Власти США и ЕС арестовали два десятка яхт, связанных с Россией. В Италии задержаны 143-метровая Sailing Yacht A Мельниченко, 58-метровая Lady M Мордашова, 40-метровая Lena Геннадия Тимченко. В Испании задержана 135-метровая Crescent Игоря Сечина, 85-метровая Valerie Сергея Чемезова, 48-метровая Lady Anastasia руководителя «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. В Германии остаются под арестом 156-метровая Dilbar Алишера Усманова, 115-метровая Luna Фархада Ахмедова, а во Франции — 85-метровая Amore Vero Сечина и две яхты основателя «Альфа Групп» Алексея Кузьмичева — La Petite Ourse и La Grande Ourse. Обе оценивали в 70 млн евро.

Часть яхт находятся в США — Amadea Сулеймана Керимова (106 м, привезена из Фиджи), Tango (77 м, привезена из Испании) Виктора Вексельберга, в Пуэрто-Рико пришвартована 112-метровая Le Grand Bleu британца и партнера Абрамовича Евгения Швидлера.

Самыми неудачливыми стали россияне, яхты которых задержали в Великобритании и ее заморских территориях. 58-метровая Phi Виталия Кочеткова еще не продана, то Alfa Nero Андрея Гурьева (82 м, арестована на Антигуа и Барбуда) и Axioma Дмитрия Пумпянского (72 м, арестована на Гибралтаре) ушли с молотка. Украина получила не так много. Пока лишь 104-метровая Royal Romance Виктора Медведчука была передана под ее флаг Хорватией.

Часть данных об арестованных яхтах до сих пор не раскрыта. Нидерландские таможенники сообщали, что задержали 14 яхт, которые могут быть связаны с российскими бизнесменами под санкциями. 12 из них строились, еще две были на ремонте. В частности, в 2022 году в доках находилась яхта Aquamarine. Ее бизнесмен Давид Давидович получил от своего делового партнера Абрамовича в феврале 2022 года.

Свободно владеть яхтой могут несколько уроженцев России, но они уже не живут в стране — американский венчурный инвестор Юрий Мильнер пользуется лодкой Andromeda, бывший банкир Олег Тиньков пока не продал свою La Dacha, также стометровые яхты остаются у русских миллиардеров из Монако Дмитрия Рыболовлева (Anna) и Алексея Федорычева (TIS).

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