В Беларуси банкротится очередной производитель мебели 1 29.01.2025, 19:04

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Что об этом известно.

В Витебске банкротится производитель мебели на заказ — компания «Два-М Ком». Причина — долг по взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Причем задолженность составила меньше двух средних зарплат. Впоследствии оказалось, что долги существенно выше. Это следует из данных, опубликованных в едином госреестре сведений о банкротстве.

Витебская компания «Два-М Ком» производила мебель под заказ. У нее были магазин и пункт заказа под названием «Метр квадратный». В декабре 2022-го фирму решили ликвидировать, следует из судебных документов.

Спустя почти два года в суд с заявлением о банкротстве обратилось Витебское областное управление ФСЗН из-за задолженности по обязательным страховым взносам на сумму 4 893,32 рубля.

31 октября прошлого года судья открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также инвесторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

В январе этого года судебные разборки продолжились. К этому моменту выяснилось, что долги компании перед кредиторами составляют 393,6 тыс. рублей. Из них 178,8 тыс. — перед «Беларусбанком». Еще 208 тыс. рублей — задолженность по налогам. При этом имущества у фирмы нет.

В этот раз судья признал «Два-М Ком» банкротом и постановил начать ликвидационное производство (прекращение деятельности должника и освобождение его от долгов, продажи имущества и соразмерного удовлетворения требований кредиторов).

Напомним, ранее Экономический суд Минской области признал банкротом Жодинскую мебельную фабрику.

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