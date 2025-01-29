«Брянск», «Калуга» и «Липецк» хотят играть в чемпионате Беларуси по хоккею 2 29.01.2025, 19:11

В чемпионате уже выступает смоленский «Славутич».

Пример смоленского «Славутича», который с нынешнего сезона выступает в Экстралиге, оказался заразительным для других команд из России.

Уже в следующем чемпионате соперником белорусских клубов может стать «Брянск», который уже подготовил документы, необходимые для вступления в новый турнир. Процесс вступления команды в чемпионат находится на этапе согласования. «Брянск» в силу ряда причин не может играть в ВХЛ, поэтому Экстралига для клуба настоящий выход.

К слову, еще 13 января губернатор Смоленской области Василий Анохин сделал заявление о том, что «Брянск» планирует принять участие в следующем сезоне белорусской Экстралиги. На данный момент брянская команда выступает в НМХЛ. Подтвердил желание клуба сыграть в соседней стране и директор Департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин:

— Сейчас мы играем в Национальной молодежной хоккейной лиге. То есть, ребята выступают три года и дальше вынуждены покидать клуб, потому что команды в ВХЛ у нас нет, а могли бы оставаться в Брянске и составлять костяк взрослой команды. Нам приходится заново собирать состав. В чемпионате Беларуси мы сможем выступать на высоком уровне, молодежь будет оставаться в команде и совершенствоваться.

В перспективе в наш чемпионат могут войти «Калуга» и «Липецк».

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