закрыть
29 января 2025, среда, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Брянск», «Калуга» и «Липецк» хотят играть в чемпионате Беларуси по хоккею

2
  • 29.01.2025, 19:11
«Брянск», «Калуга» и «Липецк» хотят играть в чемпионате Беларуси по хоккею

В чемпионате уже выступает смоленский «Славутич».

Пример смоленского «Славутича», который с нынешнего сезона выступает в Экстралиге, оказался заразительным для других команд из России.

Уже в следующем чемпионате соперником белорусских клубов может стать «Брянск», который уже подготовил документы, необходимые для вступления в новый турнир. Процесс вступления команды в чемпионат находится на этапе согласования. «Брянск» в силу ряда причин не может играть в ВХЛ, поэтому Экстралига для клуба настоящий выход.

К слову, еще 13 января губернатор Смоленской области Василий Анохин сделал заявление о том, что «Брянск» планирует принять участие в следующем сезоне белорусской Экстралиги. На данный момент брянская команда выступает в НМХЛ. Подтвердил желание клуба сыграть в соседней стране и директор Департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин:

— Сейчас мы играем в Национальной молодежной хоккейной лиге. То есть, ребята выступают три года и дальше вынуждены покидать клуб, потому что команды в ВХЛ у нас нет, а могли бы оставаться в Брянске и составлять костяк взрослой команды. Нам приходится заново собирать состав. В чемпионате Беларуси мы сможем выступать на высоком уровне, молодежь будет оставаться в команде и совершенствоваться.

В перспективе в наш чемпионат могут войти «Калуга» и «Липецк».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко