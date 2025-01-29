Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 году 2 29.01.2025, 19:14

Больше всего денег принесли инвестиции в акции технологических компаний.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) сообщил о прибыли в 2,511 трлн норвежских крон ($221,8 млрд по текущему курсу) в 2024 году. Общая доходность инвестиций крупнейшего в мире суверенного фонда составила 13%.

Результат за 2024 год побил предыдущий рекорд фонда — по итогам 2023 года GPFG заработал 2,22 трлн норвежских крон. При этом доходность инвестиций фонда в прошлом году составила 16,1%.

«Фонд добился очень хорошей доходности в 2024 году благодаря очень сильному фондовому рынку. В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты», — отметил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

На конец 2024 года GPFG управляла активами на сумму свыше $1,74 трлн. Вложения в акции составляют 71,4% его активов, ценные бумаги с фиксированным доходом — 26,6%, недвижимость — 1,8%, а инфраструктура возобновляемых источников энергии — 0,1%.

Крона обесценилась по отношению к нескольким основным валютам в течение года. Колебания валютных курсов помогли увеличить стоимость фонда на 1,072 трлн крон. Приток средств в фонд составил чуть больше 400 млрд крон.

Доходность инвестиций фонда в акционерный капитал составила 18%, доходность инвестиций в ценные бумаги с фиксированным доходом — 1%, тогда как инвестиции в недвижимость принесли убыток в 1%. Потери от вложений в инфраструктуру возобновляемых источников энергии составили 10%. Доходность фонда оказалась на 45 базисных пунктов ниже доходности эталонного индекса.

В акциях наилучший результат принесли технологический (1,17 трлн крон), финансовый (634 млрд крон), потребительский (462 млрд крон), промышленный (377 млрд крон) и медицинский (100 млрд) секторы. Среди отдельных компаний наибольшую прибыль принесли акции NVIDIA (286 млрд крон), Apple (156 млрд крон), Amazon (108 млрд крон), Alphabet (99 млрд крон), Microsoft (95 млрд крон).

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung. В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах мира.

Часть средств инвестируется в облигации, а также в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Кроме того, фонду принадлежат сотни зданий в крупных городах мира, которые приносят доход от аренды. Фонд также получает стабильный поток доходов от кредитования стран и компаний.

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