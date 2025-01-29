Белорусские зоопарки выбрали питонов символами Года змеи 2025 29.01.2025, 19:19

Горыныча, Горгону и альбиноса Лютика.

Два белорусских зоопарка, самый старый гродненский, которому через два года исполнится 100 лет и самый большой минский, выбрали символами наступившего 29 января 2025 года по восточному календарю Года змеи питонов — Горыныча, Горгону и альбиноса Лютика.

Несмотря на то, что в минском зоосаде содержится более 50 видов змей на роль символов были выбраны любимцы – королевские питоны.

«Эти змеи прекрасны: очень красивые и разнообразные по окраске (известно около 9 тысяч морф этих рептилий!), спокойные, обладают покладистым характером. А еще они очень фотогеничны! И не стараются сбежать», - рассказали сотрудники зоопарка и подчеркнули, что символами наступившего Года змеи выбрали чудную змеиную пару – шоколадного цвета Горыныча и искристую блондинку Горгону.

А вот в гродненском зоопарке на роль символа и талисмана назначили тигрового питона Лютика. Он альбинос, отсюда такая необычная «золотая» окраска, живет в зоопарке с 2022 года, ему около трех лет. Лютик молод, дружелюбен и еще растет, его длина 1,80 метра, тогда как длина его подруги Василисы превышает 5,5 метра.

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