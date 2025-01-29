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Украинские пограничники уничтожили 12 позиций россиян на Харьковском направлении

  • 29.01.2025, 19:41
Украинские пограничники уничтожили 12 позиций россиян на Харьковском направлении

Видеофакт.

Украинские пограничники уничтожили 12 позиций оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.

Об этом сообщает ГПСУ.

Так, аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на Харьковском направлении продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам.

«Результат ночной работы «Бабы Яги» уничтожено 12 позиций и два укрытия врага», - говорится в сообщении.

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