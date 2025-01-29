Украинские пограничники уничтожили 12 позиций россиян на Харьковском направлении 29.01.2025, 19:41

Видеофакт.

Украинские пограничники уничтожили 12 позиций оккупантов. Это произошло на Харьковском направлении.

Об этом сообщает ГПСУ.

Так, аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на Харьковском направлении продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам.

«Результат ночной работы «Бабы Яги» уничтожено 12 позиций и два укрытия врага», - говорится в сообщении.

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