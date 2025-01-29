В Минске в конце января заработал речной трамвай 29.01.2025, 19:48

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В столице Беларуси по водохранилищу Дрозды курсирует речной трамвайчик. Об этом рассказали на госпредприятии «Аква-Минск».

Осенью прошлого года этот водный транспорт запускали в тестовом режиме. Полноценная работа намечалась на весенне-летний период 2025-го. Однако теплая погода позволила запустить речной трамвайчик уже сейчас, в конце января.

Теперь посетители и гости гостиничного комплекса на берегу водохранилища могут быстро добраться до аквапарка «Лебяжий», который находится на противоположной стороне водоема, и обратно.

Прошлый год побил рекорды и стал самым теплым в стране за всю историю метеонаблюдений.

В декабре температура была выше нормы на 2,8°C. Причем на большей части территории Беларуси климатическая зима до сих пор не наступила.

Под этим термином подразумевается переход через 0°C в сторону понижения или повышения температуры. Похожая ситуация была в 2021 году.

В Белгидромете предполагают, что нынешняя зима может войти в число самых теплых.

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