Молдова не признала результаты «выборов» в Беларуси 29.01.2025, 20:12

Кишинев поддержал заявления ЕС.

Республика Молдова не признает выборы в Беларуси и поддерживает заявления Европейского союза (ЕС), сообщает Министерство иностранных дел страны.

Страна является кандидатом на вступление в ЕС и присоединяется к декларациям по вопросам прав человека, политического участия и доступа граждан к независимым средствам массовой информации, гражданской оппозиции, легитимности избирательных процессов в странах, где проводятся выборы.

Отмечается, что решение белорусских властей не пригласить государства — участники ОБСЕ для наблюдения за «президентскими выборами» в стране 26 января вызывает глубокое сожаление и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса со стороны БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Что касается измерения соблюдения прав человека в Беларуси на площадке ОБСЕ, уточним, что Республика Молдова присоединилась к декларациям о необходимости соблюдения прав человека в Беларуси, инициированным группами государств или ЕС. Также наша страна присоединилась к декларации Венского механизма о нарушениях прав человека в Беларуси (11 июля 2024 года). Компетентные органы в избирательных вопросах из Республики Молдова не были приглашены для делегирования наблюдателей на недавние президентские выборы в Республике Беларусь», — подчеркнули в Кишиневе.

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