Разработчиков революционного китайского ИИ-бота заподозрили в краже технологий ChatGPT 29.01.2025, 20:14

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Поразивший всех китайский ИИ-бот, из-за которого ведущие американские технологические компании за один день потеряли почти $1 трлн рыночной капитализации, мог быть создан с помощью несанкционированно полученных данных. Microsoft подозревает, что группа, связанная с китайским стартапом DeepSeek, могла в нарушение правил скачать их у OpenAI, создателя чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.

Microsoft, главный инвестор и технологический партнер OpenAI, уведомила ее о возможных нарушениях, компании начали расследование, сообщили Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом. По их словам, специалисты Microsoft по безопасности осенью заметили, как люди, которые, по их мнению, могут быть связаны с DeepSeek, выкачивали у OpenAI большие объемы информации с помощью API – программного интерфейса доступа к данным.

Разработчики программного обеспечения могут за плату пользоваться API для интеграции запатентованных моделей искусственного интеллекта OpenAI в свои приложения. Но действия тех, кого подозревает Microsoft, могут нарушать условия предоставления услуг OpenAI или указывать на то, что группа действовала с целью обойти ограничения на получение данных, говорят источники Bloomberg.

Индекс крупнейших технологических акций США Nasdaq 100 рухнул в понедельник на 3%, лишив входящие в него компании почти $1 трлн капитализации. Акции Nvidia, главного производителя чипов для ИИ, упали на 17%, в результате чего компания подешевела на $593 млрд; это было самое значительное однодневное падение капитализации в истории Уолл-стрит, согласно данным LSEG. Обвал произошел после того, как DeepSeek представила новый бот с ИИ, который при существенно меньших затратах способен конкурировать с ведущими американскими разработками, а в чем-то и превосходит их.

Ранее китайская компания раскрыла затраты на обучение предыдущей модели, DeepSeek-V3: стоимость использованных вычислительных мощностей на базе чипов Nvidia H800 составила менее $6 млн. Между тем, американские технологические компании потратили миллиарды долларов на разработку ИИ и связанные с ним операции, включая закупку чипов и экплуатацию дата-центров. Запланированы новые многомиллиардные инвестиции, в том числе в строительство энергетических мощностей, необходимых для обеспечения дата-центров электричеством.

ИИ-помощник DeepSeek в понедельник обогнал своего конкурента ChatGPT и занял в США первое место по числу загрузок среди бесплатных приложений в App Store, магазине Apple.

Есть «существенные доказательства» того, что DeepSeek использовала результаты работы моделей OpenAI для разработки собственной технологии, заявил во вторник Дэвид Сэкс, курирующий вопросы ИИ в администрации президента Дональда Трампа. В интервью Fox News Сэкс описал технику, называемую дистилляцией, когда одна ИИ-модель использует результаты другой в целях обучения для развития аналогичных возможностей. «Не думаю, что OpenAI очень этому рада», – добавил Сэкс.

DeepSeek подтверждала, что применяла «дистилляцию» для своей последней модели DeepSeek-R1, используя другие ИИ-системы с открытым исходным кодом. В отличие от закрытых систем OpenAI, некоторые модели, такие как Llama от Meta, имеют открытый исходный код и свободно доступны для использования.

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