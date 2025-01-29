В Беларуси возраст водителей некоторых транспортных средств хотят снизить до 17 лет 29.01.2025, 20:21

В стране некому работать в сельском хозяйстве.

В Беларуси предложили снизить возрастной порог для водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет, пишет БелТА.

По словам члена постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию «палаты представителей» Сергея Давыдова, такое предложение является одной из новаций законопроекта о дорожном движении.

Так, проект закона предлагает снизить с 18 до 17 лет возраст лиц, которые смогут получать право управления самоходной машиной сельскохозяйственного назначения (категория F). Также хотят предусмотреть увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F.

Если закон будет принят, то тогда с 17 лет белорусские подростки смогут получать права на управление тракторами и комбайнами. А значит — уже со второго курса привлекаться для работы в сельхозорганизации. За это выступало и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, Сергей Давыдов обратил внимание, что для оперативной реализации предложенных новаций в законопроект еще внесли изменения, чтобы сократить срок вступления в силу закона о дорожном движении — с шести до двух месяцев.

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