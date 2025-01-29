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В одной из квартир Минска доносится странный звук

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  • 29.01.2025, 20:37
  • 4,954
В одной из квартир Минска доносится странный звук
Иллюстративное фото

Квартиру обследовали специалисты.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев приказал выяснить причину возникновения в одной из квартир в доме по улице Матусевича инфразвука. Ее жительница пожаловалась ему во время приема. По словам женщины, в ее жилье постоянно доносится откуда-то звук низкой частоты.

Выяснилось, что квартиру уже обследовали специалисты. Они засвидетельствовали, что инфразвук присутствует, но не смогли найти его источник.

Повторным замером звука и выяснением причины его возникновения займется Центр гигиены и эпидемиологии.

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