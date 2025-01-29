Суд ЕС отказал зятю Лаврова в снятии санкций 29.01.2025, 20:56

1,032

Александр Винокуров

Он имеет тесные связи с российским правительством.

Суд Европейского союза оставил в силе санкции в отношении российского предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова. Решение от 29 января опубликовано на сайте суда, на него обратила внимание «Европейская правда».

Суд решил отклонить апелляцию Винокурова, который просил судей признать обоснованным поданный им иск о снятии санкций. Также он просил признать решение Совета ЕС о введении в отношении его ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, неприменимым, и обязать Совет ЕС оплатить все расходы и издержки, связанные с рассмотрением.

В официальных документах ЕС Винокуров фигурирует как «предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ».

В качестве аргументов для включения его в санкционные списки и сохранения в них были приведены такие факты. Он имеет бизнес-интересы в РФ в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры, занимает руководящие должности в инвестиционной компании Marathon Group и крупнейшей российской сети розничной торговли продуктами питания «Магнит».

Также отмечается, что он женат на Екатерине Винокуровой, дочери Лаврова. Его отец Семен Винокуров возглавлял унитарное российское предприятие «Столичные аптеки» и считается одним из ведущих предпринимателей в российской фармацевтической отрасли.

«Таким образом, [заявитель] имеет тесные связи с российским правительством и ведет активную деятельность в секторах экономики, которые являются существенным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине», – заявили в суде.

Суд также напомнил, что 24 февраля 2022 года, после начальных этапов российской агрессии против Украины, Винокуров вместе с 36 другими бизнесменами встретился с Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить последствия западных санкций.

«Тот факт, что его пригласили принять участие в этой встрече, свидетельствует о том, что он является частью ближайшего окружения Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые ставят под угрозу или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине», – отмечается в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com