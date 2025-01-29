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Братья Джонасы снимутся в рождественском фильме для Disney

  • 29.01.2025, 21:19
Братья Джонасы снимутся в рождественском фильме для Disney

Популярные музыканты и актеры с самого детства мелькают на телеэкранах.

Американская поп-рок-группа в составе трех братьев Кевина Джонаса, Джо Джонаса и Ника Джонаса готовится снова вернуться на экраны Disney с рождественским фильмом, сообщает The Hollywood Reporter.

Праздничная комедийная картина получила рабочее название Jonas Brothers Christmas Movie и выйдет на платформе стримингового сервиса Disney+.

Братья, по сюжету, сыграют самих себя. Герои на протяжении всего фильма будут преодолевать множество препятствий, чтобы перебраться из Лондона в Нью-Йорк и встретить Рождество со своими близкими.

В честь будущей премьеры создатели выпустили и небольшой проморолик. В нем братья сообщают о готовящейся премьере, которая состоится уже в следующий праздничный сезон.

Поэтому снова увидеть популярное трио на экранах Disney+ зрители смогут в конце 2025 года.

Американский музыкальный коллектив из трех братьев Кевина, Джо и Ника сложился в 2005 году и получил название Jonas Brothers. На сегодняшний день их музыкальная карьера включает в себя пять студийных альбомов.

Кроме того, вместе они не раз появлялись на телеэкранах в качестве актеров, причем чаще всего в роли самих себя.

Так, дебют Jonas Brothers на канале Disney состоялся в 2007 году, когда они вместе с Майли Сайрус исполнили роли в подростковом сериале «Ханна Монтана».

Актерская карьера музыкантов не обошлась и без полнометражных фильмов. Первой работой в полном метре для них стала молодежная картина с Деми Ловато «Camp Rock: Музыкальные каникулы».

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