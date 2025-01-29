Ученые: По пути из Африки люди остановились в Персии и выработали новую систему крови 29.01.2025, 21:35

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Интересное исследование.

Однажды, примерно 70-60 тысяч лет назад, волна Homo sapiens вышла из Африки и выжила. Если вы не африканец, то вы произошли от этих людей.

Продвигаясь вперед, эта группа, сменяя друг друга, провела 15 -20 тысяч лет на Персидском плато. За это время их система красных кровяных телец прошла быструю адаптацию, предполагает новая работа, опубликованная на прошлой неделе Стефаном Мазьером из Университета Экс-Марселя и его коллегами в журнале Scientific Reports, пишут «Детали» со ссылкой на «ХаАрец».

Это не первая работа, в которой высказывается предположение, что наши предки, покинувшие Африку, остановились на Персидском или Иранском плато. Мы знаем, что современные люди вышли из Африки по меньшей мере 200 тысяч лет назад; человеческие останки были найдены в Аравии 85 тысяч лет назад; и есть данные, подтверждающие крупную волну миграции около 60-70 тысяч лет назад.

Вопрос в том, что это была за последняя волна, куда она направилась и как мутировала. Ведь, как показали последние исследования, современные человеческие виды, колонизировавшие Европу, попали туда менее 45 тысяч лет назад. Виды, достигшие Европы раньше, очевидно, вымерли.

Отсюда следует, что в промежутке с 70-60 до 45 тысяч лет назад люди счастливо обитали на гостеприимном Персидском (Иранском) плато, где были великолепные условия. Пока они там жили, мы узнаем, что их эритроцитарные системы групп крови мутировали. Возможно, эти изменения помогли им завоевать Евразию, в то время как все остальные виды гоминид, включая современных людей, попавших туда раньше, вымерли.

Изменения заключались в новых генетических вариациях резус-фактора, как выяснила команда на основе генетического анализа 22 древних современных людей и 14 неандертальцев, живших в Евразии от 120 тысяч до 20 тысяч лет назад.

Рай на персидском плато

Резус-фактор назван в честь вида обезьян, использовавшихся для изучения белков, которые могут находиться на поверхности эритроцитов и известны как резус-факторы. Некоторые из нас резус-положительны — наши эритроциты содержат эти белки. Некоторые из нас резус-отрицательны. Чаще всего встречается положительный резус-фактор, но отрицательный резус-фактор не означает заболевание.

Проблемы возникают, когда у матери и ее плода разные резус-факторы: первые роды должны пройти нормально, но они подвергнут мать воздействию кровеносной системы ребенка. Мать станет повышенно чувствительной к группе крови ребенка, и ее иммунная система будет атаковать последующие плоды.

Это наталкивает на мысль, что, когда Homo sapiens и неандертальцы и/или денисовцы (денисовцы — вымерший вид людей. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России, а также нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае – прим.) спаривались, а они спаривались, многие потенциальные потомки могли быть обречены из-за резус-несовместимости.

Откуда мы знаем, что новые варианты Rh появились после того, как группа покинула Африку, но до того, как они достигли Европы?

Причина одна: эти варианты, называемые RHD и RHCE, не существуют у африканцев, только у неафриканцев (у евразийцев их около 40 %, добавляет Мазьер).

Теоретически эти варианты могли появиться на ранней стадии, а затем исчезнуть в Африке, сохранившись в популяции, вышедшей из нее. Но это не самое правдоподобное объяснение, поясняют Мазьер и его коллеги.

Причина вторая: эти варианты не существовали у европейских неандертальцев или денисовцев. Люди не «получили» эти варианты, смешавшись с этими видами.

Третья: эти варианты существовали у некоторых современных людей, обнаруженных в Европе около 45 тысяч лет назад, произошедших от группы, копошившейся на Персидском плато.

Неандертальские резусы в Океании

Предыдущее исследование, проведенное под руководством Леонардо Валлини, показало, что предполагаемая группа с Персидского плато дала три импульса миграции в Евразию, объясняет Мазьер. Два из этих импульсов произошли более 45 тысяч лет назад и представлены останками современных людей, найденными в Златы Кун в Чехии, Оазе в Румынии, Бачо Киро в Болгарии, Тянь Юань в Китае и в нескольких местах в Сибири.

По словам Мазьера, сибирские ранние современные люди обладали новым геном Rh. У остальных его не было.

«Новая форма гена RH обнаружена в Усть-Ишиме, Сунгире и Костенках, то есть у трех особей, которые распространились по меньшей мере двумя разными волнами с Персидского плато», — подводит он итог этой главы.

По словам Мазьера, примерно 38 тысяч лет назад произошла третья экспансия с Персидского плато. Она привела к появлению современных людей, останки которых были найдены от Сибири до Бельгии.

Что касается перерыва на плато, то он подтверждается не только генетическими данными, но и появлением новых технологий изготовления каменных орудий, добавляет он. И этот период достаточно долог, чтобы люди успели дифференцироваться.

Мазьер и его коллеги подтверждают свой тезис, отмечая, что население, занявшее Берингийский сухопутный мост между Сибирью и Аляской 20 тысяч лет назад, оставалось там тысячи лет и дифференцировалось, прежде чем попасть на Американский континент. (Это объясняет, как возникли генные варианты, уникальные для их потомков — коренных американцев, говорит команда).

И возможно, предполагает команда, эти новые группы крови, возникшие на Персидском плато, дали людям адаптивное преимущество, которое помогло им колонизировать Евразию. Они претерпели и другие адаптации: «У них появились новые генетические линии, — говорит Мазьер. — С точки зрения всего генома, а не только генов красных клеток, они приобрели новые мутации и распространили их по всей Евразии».

Безусловно, их появление и распространение совпало с окончательным вымиранием всех других видов человека (а также других современных человеческих линий); исчезли неандертальцы, денисовцы и малочисленные народы юго-восточной Азии. И, возможно, даже сам эректус, существовавший в джунглях Явы по меньшей мере до 108 тысяч лет назад.

Свидетельство вымершего европейца

Палеогеномный анализ не охватывал самое раннее предполагаемое спаривание между современными людьми и неандертальцами четверть миллиона лет назад. Анализ начался с неандертальцев, живших около 120 тысяч лет назад.

Интригует то, что разнообразие групп крови у неандертальцев, похоже, не изменилось со 120 тысяч лет назад до их вымирания около 40 тысяч лет назад. Команда говорит, что отсутствие мутаций может свидетельствовать об инбридинге.

Отдельные работы показали, что другие виды людей жили небольшими группами. Предполагается, что это было связано с инбридингом, поскольку размеры популяций сокращались, а также на основании ископаемых свидетельств. Например, в работе 2013 года было обнаружено, что родители неандертальской женщины в Сибири были сводными братьями и сестрами, кроме того, их предки были, скажем так, близки.

Дополнительным подтверждением теории о том, что на Персидском плато у современных людей внезапно возникли новые резус-группы, может служить Усть-Ишим, один из современных людей, живших в Сибири 45 тысяч лет назад. У него действительно была новомодная кровеносная система — а также некоторые резус-гены, которых больше не существует.

Что найдено в Усть-Ишиме? Кость ноги человека, представляющего «население Персидского плато», которое рано достигло Европы и чья линия вымерла вместе с неандертальцами и денисовцами. Это потерянный род. Выжили только более поздние линии.

Около 40 % неафриканцев сегодня имеют гены системы групп крови, которые не встречаются у африканцев. Эти Rh-гены, очевидно, развились, пока наш вид сидел на корточках на персидском плато в течение 15-20 тысяч лет — достаточно долго.

Некоторые представители этой персидской группы, попавшие в Европу раньше других, имели эти новые Rh-гены. У них также были некоторые Rh-гены, потерянные для потомков, потому что эти линии вымерли.

Между тем новая работа показывает, что у неандертальцев была уникальная резус-группа крови, которая и сегодня существует у горстки людей из Океании. Эти гены они получили в результате древней интрогрессии (обмен генетической информацией между видами – прим. «Деталей»), считает команда.

Другими словами, неандертальский Rh-ген попал в генофонд человека еще до заселения Океании, то есть более 50 тысяч лет назад. Скорее всего, теоретизирует Мазьер, этот вклад возник в результате спаривания неандертальцев и людей на Ближнем Востоке около 100 тысяч лет назад. Есть доказательства их встречи в Израиле. Затем ветвь людей, после остановки для отдыха на плато, продолжила путь и пошла направо, вероятно, пройдя вдоль южного края Евразийского континента.

Сегодня резус-несовместимость можно лечить. Тогда, возможно, это способствовало вымиранию других видов, чьи популяции сокращались, пока современные люди распространялись. Rh-факторы человека, неандертальца и денисовца были, в общем и целом, несовместимы, и им, возможно, не с кем было спариваться.

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