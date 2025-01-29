ПАСЕ потребовала от Грузии провести досрочные парламентские выборы 29.01.2025, 21:38

РФ пытается «превратить Грузию в Беларусь».

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, посвященную текущей ситуации в Грузии. Документ предусматривает призыв к досрочным парламентским выборам.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга.

За резолюцию проголосовали 114 делегатов, против - 13, 7 воздержались.

В резолюции подчеркиваются многочисленные проблемы с демократией, которые в последнее время наблюдаются в Грузии, в том числе нарушения в ходе прошлогодних парламентских выборов.

«Откат Грузии в сфере демократии продолжается с беспрецедентной скоростью», - отметила докладчица резолюции из Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

В связи с этим в самом начале зимней сессии ПАСЕ полномочия грузинской делегации, полностью составленной из представителей провластной партии «Грузинская мечта», были оспорены.

Тем не менее, резолюция предусматривает компромиссный вариант: на текущую сессию ПАСЕ полномочия грузинской делегации признаны с определенными ограничениями, а к следующей сессии, которая пройдет в апреле, Грузия должна будет выполнить ряд рекомендаций. Помимо запуска прозрачного и демократического избирательного процесса, от официального Тбилиси требуют выпустить всех политических заключенных, вернуться на путь реальной евроинтеграции, расследовать полицейское насилие против протестующих, отменить закон «об иностранном влиянии» и т.д.

Представитель «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе выступил против резолюции и частичного ограничения полномочий грузинской делегации, а также призыва к досрочным выборам, назвав происходящее «вмешательством во внутренние дела Грузии и угрозой суверенитету Грузии».

Но во время дебатов большинство делегатов ПАСЕ остро критиковали текущие политические реалии в Грузии. По словам украинской делегатки Евгении Кравчук, настоящей угрозой для Грузии сейчас является Россия, которая осуществила акт агрессии в 2008 году, а сейчас пытается «превратить Грузию в Беларусь».

Тем не менее, поправка, предлагавшая более жесткие меры против грузинской власти — не признавать полномочия грузинской делегации в принципе – не набрала достаточно голосов в свою поддержку.

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