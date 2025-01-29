Китай отказался от крупных закупок российской пшеницы вопреки планам Путина 29.01.2025, 21:54

Это решение принято на верхнем политическом уровне.

Планы Кремля по масштабному экспорту зерна в Китай, запустить который Владимир Путин поручил еще в 2016 году, так и остались на бумаге, передает The Moscow Times.

Хотя проект «зернового коридора» существует уже 8 лет, а в 2023 году было объявлено о якобы крупнейшем контракте на $25 млрд, китайский рынок для российской пшеницы по-прежнему де-факто закрыт. Об этом на пресс-конференции сообщил Аркадий Злочевский — глава Российского зернового союза, куда выходят почти 300 аграрных организаций, обеспечивающих 90% российского зернового экспорта.

«Пшеницу российскую Китай не берет. И это решение на верхнем политическом уровне», — заявил Злочевский. По его словам, сейчас из России в КНР идут только приграничные поставки в отдельные провинции, хотя Китай продолжает достаточно активно закупать пшеницу в Казахстане и в Украине.

«Сколько бы ни рассказывали нам о фитосанитарных условиях, каких-то там процедурах на границе и так далее, пока нет верхнего решения на уровне партии и правительства, ничего там не срастется. Это будут всего лишь технические препоны, которые преодолеть с помощью переговоров Россельхознадзора с китайской фитосанитарной службой не получится», — сказал Злочевский (его цитирует «Бизнес Online»).

В прошлом году, по данным Минсельхоза, Россия экспортировала 71,3 млн тонн зерна, в том числе 57,2 млн тонн пшеницы. Крупнейшими покупателями остались Египет, Саудовская Аравия, Турция и Бангладеш, перечислил Злочевский.

По его оценкам, в 2025 году экспорт российского зерна может сократиться на треть, до 47-48 млн тонн на фоне падения урожая, отсутствия импортных семян, а также проблем с расчетами и логистикой. За год аграрии могут собрать лишь 100 млн тонн зерна, а это будет «провальный уровень», сказал Злочевский: в прошлом году сборы составили 125 млн тонн, а в 2022-м достигали рекордных 153,8 млн тонн.

Проект «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» был запущен в 2017 году и, по планам Минсельзохоза, к 2028 году должен был выйти на мощность 52 млн тонн зерновых в год. Осенью 2023 года Новосибирская производственно-экспортная компания ЭПТ объявила о заключении объявила о заключении контракта с китайской China Chengtong International на поставки 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Поданное с помпой в рамках форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», соглашение, скорее всего, не носило обязывающего характера — то есть было «меморандумом о намерениях», говорил тогда гендиректор Институт конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его оценкам, из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока в Китай можно вывозить не более 3,5 млн тонн зерновых. Причем нужной Китаю высококачественной пшеницы с содержанием протеина 14,5% в нужных объемах в регионе просто нет, говорил эксперт.

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