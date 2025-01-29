Сдачу ЦТ ужесточили в Беларуси

Сдачу ЦТ ужесточили в Беларуси2
- 29.01.2025, 22:16
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Что будет за шпаргалки.
Белорусские власти ввели более строгие ограничения на использование шпаргалок на централизованном тестировании (ЦТ) в 2025 году.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров №41 от 24 января 2025 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Документ запрещает фотографирование экзаменационных материалов. Эта норма внесена в Положение о порядке организации и проведения ЦТ.
Ранее в тексте говорилось о запрете проносить любые устройства для приема, хранения и передачи информации, а также справочные материалы на различных носителях.