СМИ: Трамп установил рекорд по указам 5 29.01.2025, 22:24

Дональд Трамп

Президент США издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции.

Президент США Дональд Трамп менее чем за две недели своего пребывания в должности издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции. Об этом 29 января пишет Axios.

Согласно анализу издания, президенты Джо Байден и Гарри Трумэн издали более 40 указов за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Тем временем Трамп уже издал 38 указов менее чем за две недели.

Издание отмечает, что действия президента «раздвигают границы» президентской власти и не имеют аналогов в истории страны.

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