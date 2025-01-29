СМИ: Трамп установил рекорд по указам

СМИ: Трамп установил рекорд по указам5
- 29.01.2025, 22:24
Президент США издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции.
Президент США Дональд Трамп менее чем за две недели своего пребывания в должности издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции. Об этом 29 января пишет Axios.
Согласно анализу издания, президенты Джо Байден и Гарри Трумэн издали более 40 указов за первые 100 дней своего пребывания в должности.
Тем временем Трамп уже издал 38 указов менее чем за две недели.
Издание отмечает, что действия президента «раздвигают границы» президентской власти и не имеют аналогов в истории страны.