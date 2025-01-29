закрыть
29 января 2025, среда, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Трамп установил рекорд по указам

5
  • 29.01.2025, 22:24
СМИ: Трамп установил рекорд по указам
Дональд Трамп

Президент США издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции.

Президент США Дональд Трамп менее чем за две недели своего пребывания в должности издал больше указов, чем любой его предшественник в начале своей каденции. Об этом 29 января пишет Axios.

Согласно анализу издания, президенты Джо Байден и Гарри Трумэн издали более 40 указов за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Тем временем Трамп уже издал 38 указов менее чем за две недели.

Издание отмечает, что действия президента «раздвигают границы» президентской власти и не имеют аналогов в истории страны.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко