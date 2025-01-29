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В Червенском районе мужчина нашел мертвую косулю, разделал ее и забрал домой

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  • 29.01.2025, 22:39
В Червенском районе мужчина нашел мертвую косулю, разделал ее и забрал домой

Суд конфисковал у сельчанина лошадь.

Прокуратура Червенского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя, которому инкриминированы незаконная разделка диких животных, относящихся к объектам охоты, в том числе погибших, и перемещение их частей в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 10 октября 2024 года на территории участка местности «Охотдача Вайниловская» вблизи деревни Нежевка нашел погибшее дикое животное нормируемого вида — самку косули европейской. С помощью топора и ножа он разделал косулю.

После мужчина отвез домой разделанную тушу дикого животного на гужевой повозке в упряжке с лошадью, где его и задержали сотрудники милиции.

Суд Червенского района признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 282−1 УК и приговорил к штрафу в 90 базовых величин (3,78 тыс. рублей). Также суд конфисковал у него лошадь и гужевую повозку.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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