Акции на европейских рынках достигли исторического максимума 29.01.2025, 23:02

Что привело к росту.

Европейские акции поднялись до рекордно высокого уровня в начале года, поскольку сильные результаты голландского производителя оборудования для производства микросхем ASML привели к тому, что его акции взлетели почти на 11%, а более широкий технологический сектор — на 4,5%. Об этом пишет Reuters в среду, 29 января.

Мировые рынки заняли выжидательную позицию в преддверии первого в этом году заседания Федерального резерва и результатов Microsoft, Meta и Tesla.

Ожидается, что ФРС завершит длившуюся три заседания серию снижения ставок и останется в режиме ожидания, но инвесторы будут стремиться получить представление о том, что они думают о первых девяти днях нового президента США Дональда Трампа.

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