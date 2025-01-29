Акции на европейских рынках достигли исторического максимума
- 29.01.2025, 23:02
Что привело к росту.
Европейские акции поднялись до рекордно высокого уровня в начале года, поскольку сильные результаты голландского производителя оборудования для производства микросхем ASML привели к тому, что его акции взлетели почти на 11%, а более широкий технологический сектор — на 4,5%. Об этом пишет Reuters в среду, 29 января.
Мировые рынки заняли выжидательную позицию в преддверии первого в этом году заседания Федерального резерва и результатов Microsoft, Meta и Tesla.
Ожидается, что ФРС завершит длившуюся три заседания серию снижения ставок и останется в режиме ожидания, но инвесторы будут стремиться получить представление о том, что они думают о первых девяти днях нового президента США Дональда Трампа.