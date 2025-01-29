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Spotify выплатил музыкальной индустрии $10 миллиардов за год

  • 29.01.2025, 23:29
Spotify выплатил музыкальной индустрии $10 миллиардов за год

Стриминговый сервис побил рекорд.

Стриминговый сервис Spotify установил новый финансовый рекорд – в 2024 году компания выплатила музыкальной индустрии 10 миллиардов долларов. Эти деньги получили не только артисты, но и издатели, продюсеры и другие партнеры.

Согласно отчету, более 10 000 исполнителей зарабатывают на Spotify более 100 000 долларов в год, а 1250 артистов получили более 1 миллиона долларов. Еще 60 музыкантов смогли заработать более $10 миллионов только благодаря этой платформе.

Для сравнения: в 2014 году только 10 000 артистов получали по меньшей мере $10 000 в год из Spotify. Общая сумма выплат сервиса музыкальной индустрии уже превысила 60 миллиардов долларов.

Одним из ключевых факторов успеха Spotify является привлечение и удержание пользователей. Компания отмечает, что 60% Premium-подписчиков начали знакомство со Spotify через бесплатный доступ с рекламой. Кроме того, немаловажную роль играет гибкая ценовая политика, адаптация тарифов под локальные рынки и глобальная доступность сервиса.

В настоящее время общее количество платных подписчиков музыкальных стриминговых платформ превышает 500 миллионов, из которых 252 миллиона приходится на Spotify. Компания уверена, что в будущем общее количество подписчиков в отрасли может составить 1 миллиард.

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