Вучич выполнил одно из ключевых требований протестующих в Сербии 29.01.2025, 23:40

Александар Вучич

Президент Сербии помиловал участников антиправительственных протестов.

В среду, 29 января, президент Сербии Александар Вучич 29 января подписал решение о помиловании 13 участников антиправительственных протестов, задержанных и обвиняемых в уголовных преступлениях.

Соответствующий документ был опубликован на сайте президента Сербии.

Комиссия по помилованиям при сербском президенте в среду одобрила помилование 13 протестующих против власти, а Вучич подписал их.

Речь идет о шести студентах, доценте и декане университета, работнике школы и четырех директоров школ.

Решение передано в Министерство юстиции Сербии для дальнейшего рассмотрения.

29 января президент Сербии Александар Вучич допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов в его стране в апреле после отставки премьер-министра Милоша Вуцевича.

Акции протеста в Сербии продолжаются с декабря 2024 года. Ключевым требованием протестующих является обнародование полной документации о трагедии в Новом Саде, где в ноябре 2024 года погибли 15 человек из-за падения навеса реконструированного здания железнодорожного вокзала. Бетонный навес обрушился всего через несколько месяцев после торжественного открытия, которому предшествовали трехлетняя реконструкция и заявления чиновников, что она была осуществлена по самым высоким европейским стандартам.

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