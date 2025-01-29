ВСУ уничтожили минометную позицию, БТР-80, точку взлета БПЛА россиян и фортификации 29.01.2025, 23:55

Видео.

Пограничники бригады «Гарт» в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать технику российско-оккупационных войск. Поэтому артиллеристы уничтожили под Волчанском минометную позицию, БТР-80, точку взлета БпЛА противника и фортификации.

Видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

Также украинские воины ликвидировали 28 российских захватчиков.

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