ВСУ уничтожили минометную позицию, БТР-80, точку взлета БПЛА россиян и фортификации
- 29.01.2025, 23:55
Видео.
Пограничники бригады «Гарт» в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать технику российско-оккупационных войск. Поэтому артиллеристы уничтожили под Волчанском минометную позицию, БТР-80, точку взлета БпЛА противника и фортификации.
Видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.
Также украинские воины ликвидировали 28 российских захватчиков.