На трассе «Витебск — Орша» машина вылетела в кювет и перевернулась
- 3.01.2025, 6:00
Погибла маленькая девочка.
Вечером 2 января, около 20 часов, на 124-м километре автодороги М-8 «Витебск — Орша» 38-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась.
В результате ДТП 34-летняя жена водителя получила травмы, а полуторагодовалая дочь погибла.
Согласно предварительной информации, сопутствующей причиной происшествия мог стать предельный износ задних шин автомобиля, сообщает МВД.