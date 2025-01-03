На трассе «Витебск — Орша» машина вылетела в кювет и перевернулась 3.01.2025, 6:00

Погибла маленькая девочка.

Вечером 2 января, около 20 часов, на 124-м километре автодороги М-8 «Витебск — Орша» 38-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП 34-летняя жена водителя получила травмы, а полуторагодовалая дочь погибла.

Согласно предварительной информации, сопутствующей причиной происшествия мог стать предельный износ задних шин автомобиля, сообщает МВД.

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