Axios: Байден обсудил с командой удары по ядерным объектам Ирана 2 3.01.2025, 8:04

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Джо Байден

Однако приказ не давал.

Президент США Джо Байден обсудил со своей командой по нацбезопасности возможные удары по ядерным объектам Ирана. Однако приказ не давал.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предоставил президенту Байдену варианты потенциального нападения США на ядерные объекты Ирана. Речь идет о случае, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Все это произошло на встрече, которая несколько недель назад оставалась секретной до сих пор.

Axios отмечает, что удар США по ядерным объектам Ирана был бы огромной авантюрой со стороны президента, который обещал, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие, но который также рискует передать новый конфликт своему преемнику. По словам источников, Байден не дал зеленый свет на удар во время встречи и не делал этого с тех пор.

«Байден и его команда по национальной безопасности обсудили различные варианты и сценарии в ходе встречи, которая состоялась примерно месяц назад, однако президент не принял окончательного решения», - говорится в сообщении.

Чиновник США, осведомленный об этом вопросе, сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не должна была закончится решением президента Соединенных Штатов «да» или «нет». Вместо этого она была частью обсуждения «разумного планирования сценария» того, как США должны реагировать, если Иран предпримет такие шаги, как отражение обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой источник сообщил, что в настоящее время в Белом доме не ведутся активные обсуждения возможных военных действий против ядерных объектов Ирана.

Некоторые из главных помощников Байдена утверждают, что две тенденции - ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его доверенных лиц в войне с Израилем - в совокупности дают Байдену необходимость и возможность нанести удар.

Издание добавляет, что за время пребывания Байдена у власти иранская ядерная программа значительно продвинулась вперед, в результате чего Иран фактически стал «государством, находящимся на пороге ядерного оружия».

В частности, Иран увеличил уровень обогащения урана до 60%, что достаточно близко к уровню 90%, необходимому для производства ядерного оружия, и современные иранские центрифуги могут достичь этого за считанные дни.

В то же время, даже если Иран решит создать бомбу, ему потребуется разработать ядерное взрывное устройство или боеголовку. Израильская разведка считает, что на это уйдет не менее года.

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