Авиаэксперт указал на важные нюансы в уничтожении российских Ми-8 с морских дронов

Авиаэксперт указал на важные нюансы в уничтожении российских Ми-8 с морских дронов1
- 3.01.2025, 8:11
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Украинские специалисты создали уникальный беспилотник.
На днях украинские разведчики сбили два российских вертолета Ми-8 с помощью морских дронов Magura V5. Этот случай продемонстрировал, что было решено несколько сложнейших технических задач, которые сделали такую операцию возможной.
Как пояснил в эфире телеканала FREEДOM авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, украинские специалисты создали беспилотник, который имеет еще и огневые средства для самообороны и поддержки действий других беспилотников.
«Чтобы применять подобные системы, нужно создать, во-первых, хорошую систему обнаружения вражеского объекта, который наносит удар по беспилотникам. Кроме того, отличную прицельную систему, а также адаптировать саму ракету к надводному использованию. Нужно понимать, что во время движения ракета будет заливаться морской водой. То есть она должна безотказно работать в сложных морских условиях. И все эти задачи удалось решить», – акцентировал он.
По словам эксперта, для морского дрона была разработана прицельная система, которая стабильно работает даже несмотря на сложности морских условий и движение катера. Романенко отметил, что в момент пуска ракеты была продемонстрирована эффективность украинского оборудования.
Известно, что экипажи обоих вертолетов погибли. Эксперт акцентировал, что они были в морских спасательных костюмах (МСК), но вертолеты не оборудованы системой их кондиционирования.
«Поэтому, что есть эти костюмы, что нет. Вряд ли их спасли в течение 20-30 минут, а в зимнем море больше человек не выдерживает», – констатировал Валерий Романенко.