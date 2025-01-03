Самый дешевый боеприпас в мире: Украина готовится бить по Москве собственными ракетами

Самый дешевый боеприпас в мире: Украина готовится бить по Москве собственными ракетами2
- 3.01.2025, 8:26
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ВСУ запустят тысячи «Трембит», летящих дальше ATACMS.
Украина спешит обеспечить себя собственными инструментами ведения войны, а одним из наиболее перспективных — является ракета «Трембита», которая способна будет долетать до Москвы и одновременно быть самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Об этом пишет The Telegraph.
Журналисты отметили, что при стоимости около 10 тысяч долларов за единицу, «Трембита» способна нести 18 килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. Длиной около двух метров и весом 90 килограммов, «Трембита» запускается с рампы. Она имеет простой импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.
В то же время разработчик этой ракеты сейчас работает над ее более мощной версией, способной преодолеть 650 километров и гарантированно добраться до Москвы.
Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно будет стоить более 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире, отмечается в материале.
Для сравнения авторы материала привели ракету ATACMS, которая летит максимум на 300 км, но стоит более 1 миллиона долларов.
«Новая украинская крылатая ракета «Трембита» может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Ожидая того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать «Трембиту» и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", — говорится в статье.
Журналисты также отметили, что Украина может поставить на вооружение тысячи «Трембит» даже без внешней бюджетной помощи.